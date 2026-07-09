Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar Rodoviária realizaram uma apreensão em flagrante, na madrugada do feriado desta quinta-feira (9), que resultou na prisão de um homem e causou um prejuízo estimado em mais de R$ 800 mil ao tráfico de drogas, com a apreensão de grande quantidade de entorpecentes. A ocorrência foi registrada por volta das 3h30, no quilômetro 415 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guarantã (a 78 quilômetros de Bauru).

Segundo informou a corporação, a ação foi realizada em conjunto entre a Polícia Militar Rodoviária e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-SP), durante a Operação Impacto 9 de Julho. Os agentes de segurança abordaram um Hyundai HB20 e, durante a vistoria no veículo, localizaram e apreenderam 334 tabletes de maconha, totalizando 334 quilos, além de 15 pacotes de skank, que somaram 15 quilos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal de Bauru. O motorista permaneceu preso e responderá por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele não possui antecedentes criminais.