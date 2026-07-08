08 de julho de 2026
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A PARTIR DE 6 MESES

Bauru prorroga vacinação contra Influenza para toda a população

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Prefeitura de Bauru
A vacina é aplicada anualmente, em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos pela doença
A vacina é aplicada anualmente, em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos pela doença

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou a vacinação contra a Influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade. A campanha foi encerrada no fim de junho, mas a vacinação segue enquanto ainda restarem doses disponíveis. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USFs), Promai e CRMI, sem agendamento. Basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com RG ou documento com foto e, se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.

A vacinação da Influenza teve início em março, para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, como pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, trabalhadores dos Correios, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, policiais, bombeiros, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis.

No mês passado, a vacinação foi ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade. A vacina é aplicada anualmente, em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população nas unidades de saúde.

Pontos de vacinação – Influenza

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h

USF Jd. Godoy - Alameda Flor do Amor, quadra 10

USF Vila Dutra - Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178

USF Santa Edwirges - Alameda Tróia, quadra 11

USF Vila São Paulo - Rua Gaudêncio Piola, quadra 4

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30

UBS Centro - Rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Bela Vista - Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41

UBS Falcão - Rua Salvador Filardi, 6-8

UBS Cardia - Rua Ezequiel Ramos,11-78

UBS Nova Esperança - Rua Benedito de Abreu, s/n

UBS Redentor - Rua São Lucas, 3-30

UBS Independência - Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Octávio Rasi - Rua Paulo Leivas Macalão, s/n

UBS Geisel - Rua Anthero Donnini, s/n

UBS Jussara/Celina - Rua Bernardino de Campos, quadra 23

UBS Parque Vista Alegre - Rua Jacob Corso, quadra 4

UBS Jd. Europa - Rua Hermes C. Batista, 1-64

UBS Mary Dota - Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA

UBS Chapadão/Mendonça - Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15

UBS Gasparini - Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2

UBS Beija-Flor - Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30

USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima - Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136

USF Nova Bauru - Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154

USF Pousada da Esperança - Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

USF Vargem Limpa - Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, com aplicação de vacinas das 8h às 16h

USF Distrito de Tibiriçá - Rua Carmelo Zamataro, s/n

Promai - Rua Júlio Maringoni, 9-43 - Jardim Estoril

CRMI - Rua Silvério São João, quadra 1 – Centro

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