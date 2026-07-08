A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou a vacinação contra a Influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade. A campanha foi encerrada no fim de junho, mas a vacinação segue enquanto ainda restarem doses disponíveis. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USFs), Promai e CRMI, sem agendamento. Basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com RG ou documento com foto e, se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.
A vacinação da Influenza teve início em março, para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, como pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, trabalhadores dos Correios, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, policiais, bombeiros, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis.
No mês passado, a vacinação foi ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade. A vacina é aplicada anualmente, em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população nas unidades de saúde.
Pontos de vacinação – Influenza
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h
USF Jd. Godoy - Alameda Flor do Amor, quadra 10
USF Vila Dutra - Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178
USF Santa Edwirges - Alameda Tróia, quadra 11
USF Vila São Paulo - Rua Gaudêncio Piola, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30
UBS Centro - Rua Quintino Bocaiúva, 5-45
UBS Bela Vista - Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41
UBS Falcão - Rua Salvador Filardi, 6-8
UBS Cardia - Rua Ezequiel Ramos,11-78
UBS Nova Esperança - Rua Benedito de Abreu, s/n
UBS Redentor - Rua São Lucas, 3-30
UBS Independência - Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)
UBS Octávio Rasi - Rua Paulo Leivas Macalão, s/n
UBS Geisel - Rua Anthero Donnini, s/n
UBS Jussara/Celina - Rua Bernardino de Campos, quadra 23
UBS Parque Vista Alegre - Rua Jacob Corso, quadra 4
UBS Jd. Europa - Rua Hermes C. Batista, 1-64
UBS Mary Dota - Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA
UBS Chapadão/Mendonça - Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15
UBS Gasparini - Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2
UBS Beija-Flor - Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30
USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima - Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136
USF Nova Bauru - Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154
USF Pousada da Esperança - Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105
USF Vargem Limpa - Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, com aplicação de vacinas das 8h às 16h
USF Distrito de Tibiriçá - Rua Carmelo Zamataro, s/n
Promai - Rua Júlio Maringoni, 9-43 - Jardim Estoril
CRMI - Rua Silvério São João, quadra 1 – Centro