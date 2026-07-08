A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou a vacinação contra a Influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade. A campanha foi encerrada no fim de junho, mas a vacinação segue enquanto ainda restarem doses disponíveis. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USFs), Promai e CRMI, sem agendamento. Basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com RG ou documento com foto e, se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.

A vacinação da Influenza teve início em março, para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, como pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, trabalhadores dos Correios, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, policiais, bombeiros, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis.

No mês passado, a vacinação foi ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade. A vacina é aplicada anualmente, em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população nas unidades de saúde.

Pontos de vacinação – Influenza