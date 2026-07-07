07 de julho de 2026
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CONCURSO TRADICIONAL

Prefeitura de Bauru lança edição 2026 do 'Miss e Mister 60+'

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Podem participar do concurso, que está previsto para ocorrer no dia 25 de setembro, às 19h, pessoas com 60 anos de idade ou mais
Podem participar do concurso, que está previsto para ocorrer no dia 25 de setembro, às 19h, pessoas com 60 anos de idade ou mais

A Prefeitura de Bauru, por meio das Secretarias de Cultura, de Assistência Social e de Comunicação e Eventos, lançou nesta terça-feira (7) a 15.ª edição do concurso "Miss e Mister 60+" Bauru 2026, organizado em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (Comupi). As inscrições começam nesta quarta-feira (8), ficarão abertas até o dia 7 de agosto e podem ser feitas através do formulário que está disponível no link https://forms.gle/YqqbJjkmFN2gAgTF8 .

A cerimônia de lançamento foi realizada no Centro Administrativo da prefeitura, e contou com as presenças dos secretários de Cultura, Roger Barude, e de Comunicação e Eventos, Gabrielle Gabas, da secretária adjunta de Assistência Social, Simone Escoura, do secretário adjunto de Cultura, Eduardo Carriel, do secretário adjunto de Comunicação e Eventos, Paulo Eduardo Campos, e da presidente do Comupi, Maria Aparecida Habkost, além dos membros do Comupi, do cantor Márcio Mendes, do Trio Los Angeles, e dos vencedores da edição passada.

O concurso ‘Miss e Mister 60+’ Bauru é uma iniciativa já consolidada no calendário municipal, que tem como principal objetivo reconhecer, valorizar e dar visibilidade à pessoa idosa, promovendo momentos de integração, convivência e fortalecimento da autoestima. Podem participar pessoas com 60 anos de idade ou mais.

O evento está previsto para ocorrer no dia 25 de setembro, às 19h. Além de destacar a beleza, a simpatia e a elegância dos participantes, ele também reforça o compromisso da administração municipal com políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, saudável e participativo.

Para a prefeitura, o concurso ‘Miss e Mister 60+’ representa muito mais do que um desfile de beleza. É uma ação que valoriza a história, o protagonismo e a participação social da pessoa idosa, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e criando oportunidades para novos encontros, amizades e aprendizados.

"O evento se consolida a cada edição como um espaço de incentivo ao bem-estar, à convivência social e à integração entre gerações", ressalta a administração, em nota.

Em caso de dúvidas nas inscrições, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura, no telefone e WhatsApp (14) 3235-9350, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

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