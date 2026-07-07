A Prefeitura de Bauru, por meio das Secretarias de Cultura, de Assistência Social e de Comunicação e Eventos, lançou nesta terça-feira (7) a 15.ª edição do concurso "Miss e Mister 60+" Bauru 2026, organizado em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (Comupi). As inscrições começam nesta quarta-feira (8), ficarão abertas até o dia 7 de agosto e podem ser feitas através do formulário que está disponível no link https://forms.gle/YqqbJjkmFN2gAgTF8 .

A cerimônia de lançamento foi realizada no Centro Administrativo da prefeitura, e contou com as presenças dos secretários de Cultura, Roger Barude, e de Comunicação e Eventos, Gabrielle Gabas, da secretária adjunta de Assistência Social, Simone Escoura, do secretário adjunto de Cultura, Eduardo Carriel, do secretário adjunto de Comunicação e Eventos, Paulo Eduardo Campos, e da presidente do Comupi, Maria Aparecida Habkost, além dos membros do Comupi, do cantor Márcio Mendes, do Trio Los Angeles, e dos vencedores da edição passada.

O concurso ‘Miss e Mister 60+’ Bauru é uma iniciativa já consolidada no calendário municipal, que tem como principal objetivo reconhecer, valorizar e dar visibilidade à pessoa idosa, promovendo momentos de integração, convivência e fortalecimento da autoestima. Podem participar pessoas com 60 anos de idade ou mais.