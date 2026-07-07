A Prefeitura de Bauru, por meio das Secretarias de Cultura, de Assistência Social e de Comunicação e Eventos, lançou nesta terça-feira (7) a 15.ª edição do concurso "Miss e Mister 60+" Bauru 2026, organizado em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (Comupi). As inscrições começam nesta quarta-feira (8), ficarão abertas até o dia 7 de agosto e podem ser feitas através do formulário que está disponível no link https://forms.gle/YqqbJjkmFN2gAgTF8 .
A cerimônia de lançamento foi realizada no Centro Administrativo da prefeitura, e contou com as presenças dos secretários de Cultura, Roger Barude, e de Comunicação e Eventos, Gabrielle Gabas, da secretária adjunta de Assistência Social, Simone Escoura, do secretário adjunto de Cultura, Eduardo Carriel, do secretário adjunto de Comunicação e Eventos, Paulo Eduardo Campos, e da presidente do Comupi, Maria Aparecida Habkost, além dos membros do Comupi, do cantor Márcio Mendes, do Trio Los Angeles, e dos vencedores da edição passada.
O concurso ‘Miss e Mister 60+’ Bauru é uma iniciativa já consolidada no calendário municipal, que tem como principal objetivo reconhecer, valorizar e dar visibilidade à pessoa idosa, promovendo momentos de integração, convivência e fortalecimento da autoestima. Podem participar pessoas com 60 anos de idade ou mais.
O evento está previsto para ocorrer no dia 25 de setembro, às 19h. Além de destacar a beleza, a simpatia e a elegância dos participantes, ele também reforça o compromisso da administração municipal com políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, saudável e participativo.
Para a prefeitura, o concurso ‘Miss e Mister 60+’ representa muito mais do que um desfile de beleza. É uma ação que valoriza a história, o protagonismo e a participação social da pessoa idosa, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e criando oportunidades para novos encontros, amizades e aprendizados.
"O evento se consolida a cada edição como um espaço de incentivo ao bem-estar, à convivência social e à integração entre gerações", ressalta a administração, em nota.
Em caso de dúvidas nas inscrições, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura, no telefone e WhatsApp (14) 3235-9350, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.