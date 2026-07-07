Operação realizada pela Delegacia de Laranjal Paulista, com o apoio e supervisão da Delegacia Seccional de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), incinerou, nesta terça-feira (7), cerca de 10 quilos de entorpecentes.

As drogas foram apreendidas durante diligências na região e a incineração foi precedida de autorização judicial e contou com a supervisão do Ministério Público (MP) e o acompanhamento da Vigilância Sanitária.

"Essas apreensões demonstram a efetividade das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região da Seccional de Polícia de Botucatu", ressaltou a Polícia Civil, por meio de nota.