07 de julho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Delegacia Seccional de Botucatu incinera cerca de 10 kg de drogas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
A incineração foi precedida de autorização judicial e contou com a supervisão do Ministério Público (MP) e o acompanhamento da Vigilância Sanitária
A incineração foi precedida de autorização judicial e contou com a supervisão do Ministério Público (MP) e o acompanhamento da Vigilância Sanitária

Operação realizada pela Delegacia de Laranjal Paulista, com o apoio e supervisão da Delegacia Seccional de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), incinerou, nesta terça-feira (7), cerca de 10 quilos de entorpecentes.

As drogas foram apreendidas durante diligências na região e a incineração foi precedida de autorização judicial e contou com a supervisão do Ministério Público (MP) e o acompanhamento da Vigilância Sanitária.

"Essas apreensões demonstram a efetividade das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região da Seccional de Polícia de Botucatu", ressaltou a Polícia Civil, por meio de nota.

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