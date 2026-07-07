Nesta terça-feira (7), após denúncia, policiais militares da equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia (3.ª Cia) da Polícia Militar (PM) localizaram porções de drogas escondidas em um cano no Jardim Terra Branca, em Bauru. Durante as diligências, entorpecentes também foram encontrados em um imóvel abandonado nas proximidades e um suspeito foi preso em flagrante por tráfico.

O fato ocorreu pela manhã, quando o Copom recebeu denúncia informando que um homem estaria escondendo uma sacola com drogas na rua Riachuelo, local já conhecido pelas equipes policiais pela recorrente prática de tráfico. Com base nas características informadas, os policiais localizaram o suspeito, que estava com R$ 60,00 em notas diversas.

No ponto indicado na denúncia, a equipe localizou uma sacola escondida dentro de um cano contendo 63 pinos com cocaína, 53 pedras de crack, 10 porções da droga conhecida como “dry” e 51 porções de maconha. O homem confessou que havia iniciado a venda das drogas e que receberia uma porcentagem sobre o valor arrecadado com o comércio ilegal.