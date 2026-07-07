07 de julho de 2026
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EM BARIRI

Prefeitura vai investigar descarte irregular de leite gratuito

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Nove litros foram encontrados em um terreno baldio no Jardim Garotinho
Nove litros foram encontrados em um terreno baldio no Jardim Garotinho

Na manhã desta terça-feira (7), agentes da Prefeitura de Bariri encontraram, em um terreno baldio no Jardim Garotinho, nove litros de leite descartados de forma irregular. O produto faz parte do Programa Viva Leite, iniciativa que atende gratuitamente famílias em situação de vulnerabilidade social.

A prefeitura informou que irá apurar o caso para tentar identificar o responsável pelo descarte e reforça que o alimento é destinado às famílias que realmente precisam desse importante benefício.

"O descarte irregular, além de representar desperdício de alimento, demonstra falta de respeito à população atendida pelo programa. A Administração Municipal pede a colaboração de todos para que situações como essa sejam denunciadas e não voltem a acontecer", informou em nota o município.

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