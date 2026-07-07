A Arena JCNET encerrou suas edições neste domingo (5), no Parque Vitória Régia, com recorde de público. Mesmo com a eliminação do Brasil após a derrota para a Noruega, cerca de 10 mil pessoas compareceram ao evento para acompanhar a partida no telão.
A transmissão foi exibida em sinal aberto pelo SBT. A programação também contou com campeonato de embaixadinhas, sorteio de brindes e prêmios, além da animação de Kamilla, da Academia Maravilhosas, e do DJ Pabllo.
Após o encerramento da programação no parque, o público ainda pôde participar da Arena After, realizada na House Club.
O Jornal da Cidade e o JCNET agradecem aos patrocinadores e parceiros: Concilig, Vitta Residencial, Leroy Merlin, Bruto Embalagens Plásticas, Mezzani, Tauste Supermercados, Unimed Bauru, Facop, Mineralba, Casa Burgo, Polimáquinas, Gelo Ceasa, Divina Mesa Comida Caseira, House Club, Espetinho e Jantinha Vip, Agência One G, GR Eventos, Old West Hamburgueria, Lume Light, Instituto Markinho Souza, Ciclo Ambiental, Boss Banheiros Químicos, Academia Maravilhosas e GSBRU.
Agradecemos também aos apoios de mídia: Revista Atenção, Onde Ir em Bauru, 96 FM Bauru, Bauruzão Mil Grau, Bauru Interior, Zero14, Conecta Bauru, Aqui Agora Bauru e Show FM.
O evento contou ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Bauru.