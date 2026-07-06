Nas sessões ordinária e extraordinária realizadas pela Câmara Municipal de Bauru nesta segunda-feira (6/), os vereadores aprovaram, por unanimidade, em duas discussões, o Projeto de Lei n.º 45/26, que promove ajustes em 35 emendas parlamentares impositivas ao Orçamento do Município de 2026. De autoria da prefeita Suéllen Rosim (PSD), a proposta corrige impedimentos técnicos que inviabilizar a execução dessas indicações e redireciona recursos que não puderam ser destinados conforme o planejamento inicial, em razão de diferentes impedimentos.

Criadas em Bauru por Emenda à Lei Orgânica promulgada em 2023, as emendas parlamentares impositivas permitem que cada vereador destine parte do orçamento municipal a ações e investimentos de interesse público. Como regra, o Poder Executivo é obrigado a executá-las. Metade do valor de cada parlamentar, necessariamente, vai para a área da Saúde. Cada vereador tem aproximadamente R$ 1,2 milhão ao ano de emenda impositiva.

Antes da votação, o vereador José Roberto Segalla (União Brasil) agradeceu à equipe da Diretoria de Apoio Legislativo (DAL) pela reformulação da pauta, autorizada pelo presidente da Câmara, Markinho Souza (MDB), na última sexta-feira (3). Segundo ele, a apreciação da matéria ainda nesta segunda-feira era necessária para evitar prejuízos à execução das emendas, inclusive aquelas destinadas a entidades e serviços contemplados pelos vereadores. "Se não fizéssemos isso, os recursos voltariam para o caixa geral da Prefeitura", afirmou.