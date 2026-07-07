A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 126 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Advogado (a) Júnior - Recuperação de Crédito/Sucumbências – 2 vagas
Ajudante de Produção – 3 vagas
Ajudante de serralheria – 3 vagas
Ajudante geral da linha férrea – 5 vagas
Analista de Compliance Júnior – 2 vagas
Analista de Marketing – 1 vaga
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico – 5 vagas
Analista de Operações - Administrativo (Atualização Sistêmica) – 3 vagas
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente comercial – 1 vaga
Assistente de vendas – 1 vaga
Atendente multitarefas - 6h – PCD – 2 vagas
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de compras – 1 vaga
Auxiliar de controle de pragas – 1 vaga
Auxiliar de Escritório com bom conhecimento de Informática – 1 vaga
Auxiliar de expedição – 1 vaga
Auxiliar de limpeza - vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD) – 2 vagas
Auxiliar de Produção – 30 vagas
Auxiliar de Produção (Confecção) – 1 vaga
Auxiliar Químico – 1 vaga
Auxiliar Técnico – 1 vaga
Auxiliar Técnico Telecom – 1 vaga
Coordenador (a) de clínica médica e odontológica – 1 vaga
Consultora de relacionamento e vendas – 1 vaga
Cortador de capas (material corino) – 2 vagas
Costureira – 2 vagas
Cozinheiro – 2 vagas
Eletricista – 1 vaga
Eletrotécnico - ar condicionado – 1 vaga
Embalador rural – 1 vaga
Estágio Ensino Médio/Técnico – 1 vaga
Mecânico de usinagem – 1 vaga
Mecânico de empilhadeiras – 1 vaga
Motorista entregador – 4 vagas
Operador de Produção I – 2 vagas
Operador de televendas – 4 vagas
Operadora de caixa – 1 vaga
Pedreiro – 2 vagas
Pintor para serralheria – 3 vagas
Porteiro – 1 vaga
Repositora de produtos – 1 vaga
Secretária – 1 vaga
Serralheiro/calheiro/pedreiro/ajudante de pedreiro – 8 vagas
Soldador – 3 vagas
Técnico de instalação de alarme e câmeras – 2 vagas
Técnico de Segurança – 1 vaga
Técnico em Segurança do Trabalho – Ferrovias – TST – 1 vaga
Técnico – 1 vaga
Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga
Vaga Assistente Operacional Administração – 1 vaga
Vendedor – 3 vagas
Vendedor - ferro e aço – 1 vaga
Vendedor e-commerce – 1 vaga
Vendedor externo – 1 vaga