No final da noite deste sábado (4) um homem de 33 anos foi encontrado morto na praça Salvador, na avenida Brasil, em Macatuba. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no final da noite deste sábado (4) para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa inconsciente na praça Salvador.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida ao Pronto-Socorro da cidade, onde o médico plantonista constatou a morte. Inicialmente, o corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Botucatu. No entanto, durante a análise do caso, a equipe médica do órgão concluiu que havia possibilidade de a morte não ter ocorrido por causas naturais, determinando o envio do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para a realização de exames necroscópicos.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver. Os laudos periciais deverão apontar a causa da morte e auxiliar no esclarecimento dos fatos.