Um homem foi conduzido ao Distrito Policial na tarde de sexta-feira (3), em Botucatu, após ser flagrado carregando o filho, de apenas 1 ano e 2 meses, enquanto apresentava sinais evidentes de embriaguez. A rápida ação de funcionárias de um mercado na Cohab I garantiu a segurança da criança até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada após funcionários do estabelecimento informarem que o homem entrou no mercado com o bebê no colo demonstrando forte odor de álcool, fala desconexa, dificuldade para se equilibrar e andar cambaleante. Diante do risco à integridade da criança, as funcionárias retiraram o menino dos braços do pai e o acolheram em um local seguro, onde permaneceu até a chegada dos policiais. Aos militares, o homem afirmou que havia buscado o filho na creche após ser informado de que a criança não estava passando bem e, em seguida, decidiu ir ao mercado. No entanto, segundo a polícia, o estado de embriaguez comprometia sua capacidade de cuidar do filho.

O Conselho Tutelar e a mãe da criança foram acionados e compareceram ao local. Após avaliação da situação, o menino foi entregue à genitora, permanecendo sob seus cuidados. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Botucatu, que ficará responsável pela investigação e pela adoção das medidas legais cabíveis para apurar os fatos e garantir a proteção da criança.