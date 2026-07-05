Bruno Alamino, morador de Itapuí, é uma das duas vítimas fatais do grave acidente registrado na noite deste sábado (4), na rodovia Dep. Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), entre Jaú e Bariri. Ele conduzia um Chevrolet Onix e chegou a ser socorrido ao Hospital de Bariri, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima fatal era Maria Eugênia Paleari de Azevedo, de 31 anos, que ocupava o banco traseiro do HB20. Ela morreu ainda no local do acidente.

De acordo com o boletim da Polícia Militar Rodoviária, o acidente envolveu um Fiat Uno, um Hyundai HB20, um Chevrolet Onix e um caminhão utilizado no transporte de cana-de-açúcar, que deixou o local antes da chegada das equipes policiais. Conforme a apuração inicial, o HB20 trafegava no sentido Bariri-Jaú quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, atingiu o caminhão, perdeu o controle da direção, rodou na pista e colidiu contra o Fiat Uno. Na sequência, o veículo foi atingido transversalmente pelo Onix, que seguia no sentido contrário, vindo a tombar às margens da rodovia. Além das duas mortes, outras pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico. Os ocupantes do Fiat Uno não sofreram lesões aparentes, enquanto os passageiros do HB20 e do Onix receberam atendimento em hospitais da região. A rodovia permaneceu totalmente interditada nos dois sentidos durante o trabalho das equipes de resgate, perícia e remoção dos veículos, causando congestionamento.

Bruno trabalhava com couro, era casado e deixa esposa e dois filhos. Sua morte gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Pirajuí, cidade onde nasceu. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que também busca identificar e localizar o caminhão envolvido na ocorrência, cujo motorista deixou o local após a colisão.