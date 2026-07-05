Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (3), em Cabrália Paulista (45 quilômetros de Bauru), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A ação contou com o apoio do Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), cujo cão farejador localizou entorpecentes escondidos na residência.

Segundo a Polícia Militar, a equipe especializada foi acionada por volta das 17h30 para prestar apoio à Polícia Civil e aos policiais da 5ª Companhia do 4º BPM/I durante a operação. Quando os integrantes do Canil chegaram ao imóvel, o suspeito já havia sido detido pelas equipes que participavam da diligência. Nas buscas, o cão de detecção K-9 Anúbis encontrou, sobre um guarda-roupa de um dos quartos, um pacote contendo 86 eppendorfs de cocaína. Em seguida, durante a varredura na parte frontal da residência, o animal também localizou uma porção de crack e outra de maconha.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cabrália Paulista, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça. Ao todo, foram apreendidos 86 eppendorfs de cocaína, uma porção de crack e uma porção de maconha.