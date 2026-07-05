Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (3), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após uma ação da Polícia Militar com apoio do Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). A atuação dos cães farejadores foi decisiva para localizar mais porções de crack escondidas em uma área de mata próxima à Estação Ferroviária.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Canil foi acionada por volta das 11h para prestar apoio a uma ocorrência já em andamento. Quando os policiais chegaram ao local, os dois suspeitos haviam sido detidos por outra equipe policial com porções de entorpecentes e R$ 2.221 em dinheiro. Diante da suspeita de que mais drogas estivessem escondidas nas proximidades, os cães de detecção K-9 Opus e K-9 Athena realizaram uma varredura na vegetação e localizaram um invólucro contendo crack, reforçando as evidências da prática de tráfico.

Os dois detidos foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, à Central de Polícia Judiciária de Jaú, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidos 97 gramas de crack, um canivete, uma bolsa de mão, quatro smartwatches, R$ 2.221 em dinheiro, além de três aparelhos celulares, sendo um Xiaomi, um Samsung e um iPhone.