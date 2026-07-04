04 de julho de 2026
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INUSITADO

Veado invade clube e mobiliza resgate em Pederneiras

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução redes sociais
Animal foi capturado por funcionários até a chegada do Corpo de Bombeiros
Animal foi capturado por funcionários até a chegada do Corpo de Bombeiros

Um veado-catingueiro surpreendeu frequentadores e funcionários ao invadir o Clube Alvorada, na manhã deste sábado (4), na Rua Duque de Caxias, em Pederneiras, município localizado a 26 quilômetros de Bauru. A presença do animal silvestre mobilizou funcionários e o Corpo de Bombeiros.

Até a chegada da equipe de resgate, o veado foi contido por funcionários do clube.  Apesar do susto provocado pela situação, o animal  foi resgatado em segurança pelos bombeiros. de acordo com Lauane Carvalho, bombeira civil do Clube e que ajudou no resgate,  o animal aparentava estar prenha e foi encaminhada para os cuidados veterinários do município.

O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) é uma espécie nativa da América do Sul e está amplamente distribuída pelo Brasil. De hábitos predominantemente solitários e comportamento arisco, costuma viver em áreas de mata, cerrado e vegetação mais densa, alimentando-se de folhas, frutos, brotos e flores.

Especialistas apontam que o aparecimento desses animais em áreas urbanas pode estar relacionado à expansão das cidades sobre áreas naturais, à fragmentação do habitat e à busca por alimento ou água.

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