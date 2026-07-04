Um veado-catingueiro surpreendeu frequentadores e funcionários ao invadir o Clube Alvorada, na manhã deste sábado (4), na Rua Duque de Caxias, em Pederneiras, município localizado a 26 quilômetros de Bauru. A presença do animal silvestre mobilizou funcionários e o Corpo de Bombeiros.

Até a chegada da equipe de resgate, o veado foi contido por funcionários do clube. Apesar do susto provocado pela situação, o animal foi resgatado em segurança pelos bombeiros. de acordo com Lauane Carvalho, bombeira civil do Clube e que ajudou no resgate, o animal aparentava estar prenha e foi encaminhada para os cuidados veterinários do município.

O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) é uma espécie nativa da América do Sul e está amplamente distribuída pelo Brasil. De hábitos predominantemente solitários e comportamento arisco, costuma viver em áreas de mata, cerrado e vegetação mais densa, alimentando-se de folhas, frutos, brotos e flores.