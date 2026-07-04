O advogado Mário China, de 46 anos, segunda vítima do acidente ocorrido na noite de quarta-feira (1), rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), que liga Jaú a Barra Bonita, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), não resistiu aos ferimentos e morreu neste sábado (4). Ele estava internado em estado grave desde o acidente. Mário era passageiro de um Volkswagen Polo que colidiu na traseira de uma carreta Mercedes-Benz Axor, no quilômetro 164 da rodovia. O irmão dele, Márcio China, de 42 anos, morreu ainda no local em razão da gravidade do impacto.

Após o acidente, Mário foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado à Santa Casa de Jaú, onde passou por cirurgia e permaneceu internado na unidade de terapia intensiva. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.

As causas e as circunstâncias da colisão seguem sob investigação da Polícia Civil. O caso provocou grande comoção em Botucatu, onde os irmãos eram conhecidos. Desde a divulgação do falecimento, familiares, amigos e colegas têm utilizado as redes sociais para prestar homenagens e manifestar solidariedade à família. As informações são do portal Acontece Botucatu.