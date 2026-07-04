Uma mulher procurada pela Justiça foi presa na tarde desta sexta-feira (3) em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru) durante uma ação da equipe de Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). Ela havia sido condenada pelos crimes de roubo, resistência e lesão corporal e permaneceu presa à disposição da Justiça.

A prisão ocorreu por volta das 16h55, durante o Patrulhamento de Ações Especiais de Polícia com Cães, realizado no contexto da Operação Impacto Adaga 16, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. De acordo com a corporação, os policiais receberam informações sobre o paradeiro da condenada e, de posse da ordem judicial, realizaram diligências que culminaram na localização e abordagem da mulher.

Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado um mandado de prisão em aberto expedido em razão de condenação pelos crimes de lesão corporal, roubo e resistência. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Dois Córregos, onde foi registrado o cumprimento do mandado de prisão e permaneceu recolhida e à disposição da Justiça.