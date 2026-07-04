O pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) esteve em Bauru neste sábado (4) para encontro regional do partido e afirmou que sua chapa está consolidada. Descartou que a divisão entre nomes da direita comprometa sua candidatura ao Palácio do Planalto. Ele e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, foram recebidos pela prefeita Suéllen Rosim, presidente local da agremiação.

A pré-candidata a deputada estadual Lúcia Rosim (PSD) e o pré-candidato a deputado federal Miltinho Sardim (PSD), além de autoridades e lideranças aliadas da região também participaram do encontro.

O governador licenciado de Goiás defendeu que sua experiência administrativa e a escolha de Gilberto Kassab como vice representam uma alternativa para o país e rebateu avaliações de que a existência de diferentes pré-candidaturas no campo da direita possa enfraquecer sua campanha. Segundo Caiado, a aliança foi construída para permanecer na disputa e reúne lideranças com experiência administrativa. "A chapa agora está mais do que consolidada, veio para ficar. Vocês veem o Gilberto Kassab como nosso vice, com a credibilidade que tem. É uma chapa constituída por pessoas que sabem governar", declarou.