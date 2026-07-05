Em nossa vida, há momentos em que nos damos conta do verdadeiro valor do cuidado humano. Em uma situação de fragilidade, quando a saúde exige atenção e confiança, encontramos pessoas que transformam a técnica em acolhimento, a profissão em missão e o trabalho em um verdadeiro gesto de amor ao próximo. É exatamente essa experiência que vivo deste 23/08/2022 em meu tratamento de Aplasia de medula.

Quero registrar minha mais sincera gratidão a todos os profissionais que participaram do meu atendimento. Diretoria, médicos em particular a equipe da Hematologia e o time da Agência Transfusional, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, equipe administrativa, colaboradores da limpeza, alimentação, segurança e todos aqueles que, muitas vezes de forma silenciosa, contribuem para que o hospital funcione com excelência.

Sou acolhido com respeito, atenção e dignidade e sigo em acompanhamento ambulatorial no tratamento de Aplasia de Medula. Em cada atendimento percebi profissionalismo, competência, dedicação e, acima de tudo, humanidade. Em um ambiente onde diariamente são enfrentados grandes desafios, encontrei uma equipe comprometida em aliviar o sofrimento e devolver esperança às pessoas.