Em nossa vida, há momentos em que nos damos conta do verdadeiro valor do cuidado humano. Em uma situação de fragilidade, quando a saúde exige atenção e confiança, encontramos pessoas que transformam a técnica em acolhimento, a profissão em missão e o trabalho em um verdadeiro gesto de amor ao próximo. É exatamente essa experiência que vivo deste 23/08/2022 em meu tratamento de Aplasia de medula.
Quero registrar minha mais sincera gratidão a todos os profissionais que participaram do meu atendimento. Diretoria, médicos em particular a equipe da Hematologia e o time da Agência Transfusional, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, equipe administrativa, colaboradores da limpeza, alimentação, segurança e todos aqueles que, muitas vezes de forma silenciosa, contribuem para que o hospital funcione com excelência.
Sou acolhido com respeito, atenção e dignidade e sigo em acompanhamento ambulatorial no tratamento de Aplasia de Medula. Em cada atendimento percebi profissionalismo, competência, dedicação e, acima de tudo, humanidade. Em um ambiente onde diariamente são enfrentados grandes desafios, encontrei uma equipe comprometida em aliviar o sofrimento e devolver esperança às pessoas.
O brilhante trabalho realizado por todos demonstra que a saúde pública pode oferecer um atendimento de alta qualidade quando é conduzida por profissionais preparados, éticos e comprometidos com a vida, o que faz da FAMESP (Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar) em seus 45 anos um modelo de Gestão focado na construção e na manutenção da máxima Excelência.
Meu agradecimento não é apenas pelo tratamento recebido, mas também pela sensibilidade, pelas palavras de conforto, pelo sorriso acolhedor e pelo cuidado dedicado em cada etapa do atendimento. Pequenos gestos que fazem enorme diferença para quem enfrenta momentos delicados.
Que Deus continue abençoando cada integrante dessa extraordinária equipe, concedendo-lhes saúde, sabedoria, força e perseverança para continuarem exercendo essa nobre missão de cuidar das pessoas.
Recebam minha profunda admiração, respeito e reconhecimento. Muito obrigado por fazerem a diferença na vida de tantos pacientes e familiares. Vocês são exemplos de dedicação ao próximo e merecem todo o nosso reconhecimento.
Minha eterna gratidão à equipe do Hospital Estadual de Bauru.