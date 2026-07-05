Dias atrás o nosso coração ficou pesaroso. Não é o peso de uma notícia ruim passageira - é o peso de quem observa o mundo e percebe que algo mais profundo está acontecendo. O chão que parecia sólido treme. O ar que deveria refrescar abrasa. O amanhã planejado desaparece em segundos. Há uma voz antiga que ecoa nestes tempos: não a voz do pânico, mas a da sobriedade - aquela que nos convida a olhar com coragem e sabedoria para o que está acontecendo ao redor, sem nos anestesiarmos, sem fecharmos os olhos para o sofrimento do mundo como se ele não tivesse nada a nos dizer.

Na Venezuela, a terra tremeu com violência brutal. Dois terremotos sacudiram o norte do país com apenas 39 segundos de diferença - o primeiro de magnitude 7,2, o segundo, ainda mais devastador, de 7,5. Ambos aconteceram a poucos quilômetros da superfície, o que fez o impacto chegar com força total às casas e às pessoas. O número oficial já passa de 235 mortos e 4.300 feridos - mas as autoridades alertam que esse total vai crescer, porque há regiões inteiras que ainda não foram contabilizadas. Um prédio de 22 andares desabou completamente em Caracas, e sob desespero famílias buscam parentes nos escombros. 'Parece o fim do mundo', relatou uma testemunha ao olhar para a rua. Diante de tamanha tragédia, é impossível assistir às cenas e não se emocionar. O impacto desse acontecimento logo irá desaparecer das notícias, mas o sofrimento de quem experimentou a morte de perto ira perdurar por toda a vida.

Enquanto isso a Europa ferve. Na França, uma onda de calor histórica - segundo dados - a noite mais quente registrada desde 1947 - empurrou dezenas de pessoas ao desespero. Para fugir do calor, foram a rios, lagoas e canais sem fiscalização. Mais de 55 pessoas morreram afogadas em poucos dias. Quase 90% do território francês entrou em alerta laranja ou vermelho. Estudos calculam que essa onda de calor teria sido 3,5 graus mais fria há cinquenta anos e que noites extremamente quentes são hoje cem vezes mais prováveis. Não foi somente imprudência que matou essas pessoas - foi desespero.