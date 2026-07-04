Algumas atitudes são falta de educação, como não cumprimentar as pessoas que estão no ambiente. Outras, de tão primitivas, representam falta de civilidade, como não pegar dejetos do animal de estimação em calçadas e condomínios.

Quando o Brasil foi tricampeão em 1970, era comum nas ruas e praças, as pessoas cuspirem no chão, soprar o nariz jogando no piso e até fumar em qualquer lugar. Evoluímos, e hoje raramente se vê algum ser vivo fazer isto.

Em 2026, em vários países, qualquer atitude como estas provocam multas, em outras prisão, quando não se paga com chibatadas. É um processo quase imediato e a pessoa paga por isto. Quando viajar para o exterior, devemos saber as regras para não sermos surpreendidos.

O sangue do jogador é um tecido corporal líquido que quase sempre não tem microrganismos, mas mesmo assim não é permitido qualquer gota aparente na pele ou nas vestimentas, que deverão ser limpas ou trocadas. Mas, se assistirmos qualquer jogo na copa do mundo, registraremos dezenas de vezes os jogadores cuspindo ou escarrando no gramado.