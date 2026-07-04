A Dívida Bruta do Governo Geral superou a marca histórica de $81,1% do PIB, acendendo um sinal de alerta vermelho nos mercados. Esse indicador mede a capacidade do país de honrar seus compromissos e é acompanhado de perto por agências de risco. Quando o endividamento cresce rápido demais, investidores passam a exigir juros mais altos para emprestar dinheiro ao Estado. O resultado é um círculo vicioso que encarece o crédito para todos e afasta investimentos produtivos, limitando o potencial de crescimento do Brasil a longo prazo.

A Armadilha dos Juros nas Contas Públicas

O verdadeiro vilão do endividamento brasileiro vai muito além dos gastos diários da máquina pública: ele atende pelo nome de juros nominais. Manter a taxa Selic em patamares elevados eleva drasticamente o custo para o governo rolar e carregar sua própria dívida. Essa dinâmica gera o chamado déficit nominal, uma conta multibilionária que drena recursos que poderiam ir para saúde e educação. Sem uma perspectiva de queda sustentável nos juros, o orçamento federal continua refém de uma folha de pagamentos financeiros que sufoca o país.