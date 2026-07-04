Excelência em saúde não se resume à oferta de um plano de qualidade. Ela é resultado da combinação entre infraestrutura de ponta, tecnologia, profissionais altamente qualificados, atendimento humanizado e uma rede de serviços preparada para atender às mais diversas necessidades da população. Somam-se a isso programas de promoção da saúde e prevenção de doenças, que ampliam o cuidado e contribuem para uma melhor qualidade de vida dos beneficiários.

Esse compromisso acompanha a trajetória da Unimed Bauru, que completa 55 anos de atuação neste dia 6 de julho, consolidada como um dos mais importantes complexos médico-hospitalares do interior de São Paulo.

É uma história marcada pela dedicação dos seus cooperados, pelo empenho em buscar o que a medicina oferece de mais moderno e tecnológico, pelo cuidado em cada fase do atendimento aos seus beneficiários.

“Nestas mais de cinco décadas de história, a Unimed Bauru esteve presente em todos os momentos do desenvolvimento de Bauru, seja no atendimento médico, seja na solidariedade junto à população, no apoio ao esporte, à cultura e em eventos destinados à promoção da qualidade de vida”, destacou o presidente da cooperativa, o médico Marcus Vinícius Marques.

A Unimed Bauru figura entre as principais do país em termos de estrutura e atendimento. “Somos a 10ª do Brasil e a 4ª do Estado de São Paulo. Além disso, o Hospital Unimed Bauru foi classificado como "Nível 10" (nota máxima) na Qualificação dos Recursos Próprios do Sistema Unimed. Também temos a certificação ONA 3, que é a Acreditação por Excelência no sistema de avaliação dos hospitais no País”, destacou Marques.

A Unimed Bauru nasceu como operadora de planos de saúde, mas hoje se consolida como um grande complexo médico-hospitalar, com hospital próprio, radioterapia, hemodiálise, centro de oncologia, hemodinâmica, laboratório genético, além de ter um centro de diagnóstico com mais de 400 médicos realizando consultas, exames e procedimentos diariamente.

Também oferece diversos programas voltados à qualidade de vida e ao bem-estar dos beneficiários, como Curso para Gestantes, programa Passo Firme, Viva Bem (cuidados com a obesidade), Bem Nutrir (acompanhamento de gestação e pós-parto), entre muitos outros.

São mais de 840 médicos cooperados e quase 3 mil colaboradores diretos e indiretos, que atuam seguindo normas, protocolos, certificações e modelos de atendimento baseados na qualificação em nível de excelência.

Os investimentos da Unimed Bauru também se refletem em um parque tecnológico de alto padrão, equipado com soluções que representam o que há de mais avançado na medicina. A estrutura inclui robô cirúrgico para procedimentos minimamente invasivos e de alta precisão, equipamentos de ressonância magnética e tomografia de última geração e tecnologias inovadoras para o diagnóstico e tratamento de doenças complexas, como câncer, doenças cardiovasculares e renais.

História

Em 1971, um grupo de 45 médicos assinou a ata de constituição da Unimed Bauru. A partir de então, a cidade passou a contar com um modelo inovador de atendimento médico, organizado como cooperativa, o que possibilitou aos médicos serem os protagonistas do próprio negócio.

“Os médicos que fundaram a Unimed Bauru não podiam imaginar o quanto a criação desta cooperativa iria impactar na vida de tantas pessoas ao longo desses anos, permitindo o fortalecimento do cenário médico da cidade”, finaliza o presidente da Unimed Bauru.