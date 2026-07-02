Promissão - Órgão Especial do Tribunal de Justiça (TJ) negou pedido de liminar nos autos de mandado de segurança impetrado pela defesa de Vinícius Martinez para que ele fosse reintegrado ao cargo de delegado. Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, no último dia 8, ele foi demitido do cargo a bem do serviço público após processo administrativo disciplinar. O decreto foi assinado pelo governador Tarcísio de Freitas. Martinez é réu por atirar quatro vezes na saída de uma festa do peão para conter situação de suposto desacato, em 4 de agosto de 2024, em Promissão (120 quilômetros de Bauru), e atingir no pescoço a adolescente Katrina Bormio Silva Martins, na época com 16 anos, causando a morte dela.

A defesa dele argumentou no mandado de segurança que "a decisão administrativa, publicada no diário oficial de 8 de junho último, fundamentou-se essencialmente na suposta prática de crime incompatível com o exercício da função pública, antecipando conclusão definitiva acerca da responsabilidade subjetiva do impetrante antes mesmo do encerramento da persecução criminal" e que "a penalidade extrema aplicada revela-se manifestamente prematura, desproporcional e incompatível com as garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal". Os argumentos não convenceram o relator Matheus Fontes, que negou a liminar.

Relembre o caso

Katrina Bormio Silva Martins foi atingida por disparo de arma de fogo ao sair de uma festa do peão em Promissão. Ela foi conduzida ao Hospital Geral do município, mas não resistiu. Na ocasião, em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o autor do disparo, o delegado Vinícius Martinez, tentava deter suspeito de desacato a policiais militares.