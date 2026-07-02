Botucatu - O Ministério da Saúde realizou a entrega de um combo de equipamentos ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp (HCFMB), referência em assistência de alta complexidade no interior paulista, para a realização de cirurgias gerais. A iniciativa faz parte da estratégia do programa Agora Tem Especialistas, viabilizado pelo Novo PAC Saúde, e tem como objetivo ampliar a oferta de procedimentos especializados e contribuir para redução do tempo de espera por cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os equipamentos foram destinados ao Centro Cirúrgico do Hospital Estadual Botucatu (HEBo), unidade do Complexo HCFMB, reforçando sua capacidade de atendimento à população regional.

O combo de cirurgia geral, no valor de R$ 1,5 milhão, inclui seis equipamentos: arco cirúrgico, sistema de vídeo endoscopia rígida, aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros, mesa cirúrgica elétrica radiotransparente e ultrassom portátil.