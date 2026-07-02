Botucatu - O Ministério da Saúde realizou a entrega de um combo de equipamentos ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp (HCFMB), referência em assistência de alta complexidade no interior paulista, para a realização de cirurgias gerais. A iniciativa faz parte da estratégia do programa Agora Tem Especialistas, viabilizado pelo Novo PAC Saúde, e tem como objetivo ampliar a oferta de procedimentos especializados e contribuir para redução do tempo de espera por cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS).
Os equipamentos foram destinados ao Centro Cirúrgico do Hospital Estadual Botucatu (HEBo), unidade do Complexo HCFMB, reforçando sua capacidade de atendimento à população regional.
O combo de cirurgia geral, no valor de R$ 1,5 milhão, inclui seis equipamentos: arco cirúrgico, sistema de vídeo endoscopia rígida, aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros, mesa cirúrgica elétrica radiotransparente e ultrassom portátil.
"O programa Agora Tem Especialistas representa um importante avanço para fortalecer a assistência especializada oferecida pelo SUS", ressalta a diretora de Assistência do HCFMB, Silke Weber.
"A chegada desses equipamentos amplia nossa capacidade de realizar cirurgias com mais segurança e qualidade, beneficiando diretamente os pacientes da nossa região. Seguimos trabalhando para oferecer uma assistência cada vez mais resolutiva, humanizada e de excelência”, completa.
"Receber esses equipamentos por meio do programa Agora Tem Especialistas representa um importante fortalecimento da nossa estrutura assistencial. Esse investimento amplia a capacidade do HCFMB e do HEBo, beneficiando milhares de pacientes atendidos pelo SUS", reforça o presidente do HCFMB, José Carlos Souza Trindade Filho.
Além do presidente do HCFMB, a entrega dos equipamentos contou com a presença do vice-presidente, João Henrique Castro; do chefe de gabinete, Emílio Curcelli; da diretora de Assistência, Silke Weber; da diretora do HEBo, Cláudia Nishida; do coordenador do Núcleo de Engenharia Clínica, Vinicius Ramires; do vice-diretor-presidente da Famesp, Trajano Sadenberg; e do representante da Diretoria da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), Roberto Antonio de Araújo Costa.
“O objetivo do Ministério da Saúde é modernizar o parque tecnológico da saúde pública, ampliar a eficácia dos procedimentos e fortalecer o Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Ao todo, serão entregues 300 salas cirúrgicas em hospitais públicos e filantrópicos de todos os estados do país, alcançando 185 municípios”, pontua o ministro da Saúde Alexandre Padilha.