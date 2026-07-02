O Governo de São Paulo lançou, nesta quarta-feira (1), as Rotas da Cerveja de São Paulo, iniciativa que fortalece a cadeia produtiva cervejeira, amplia a promoção dos produtores paulistas e impulsiona o turismo de experiência no estado. Botucatu (100 quilômetros de Bauru) faz parte das Rotas Serra do Itaqueri, Cuesta e Centro Paulista, que também reúnem os municípios de Araraquara, Conchal, Dourado, Piracicaba, Rio Claro e São Pedro, com 10 cervejarias ao todo (veja mais em https://www.rotasdesp.sp.gov.br/rotasdesp/as-rotas/rotas-da-cerveja).

Desenvolvido em parceria entre as Secretarias de Agricultura e Abastecimento, Turismo e Viagens, Desenvolvimento Econômico, Casa Civil e a InvestSP, o projeto passa a integrar o programa Rotas de São Paulo, ao lado das rotas do Vinho, Café, Queijo e Cachaça, que promovem itinerários de experiências gastronômicas e valorizam a produção e o desenvolvimento de suas cadeias produtivas.

A nova rota reúne 107 cervejarias distribuídas em sete roteiros temáticos, 20 destinos cervejeiros e 55 municípios paulistas. O percurso conecta produção, gastronomia, cultura e identidade regional, aproximando consumidores dos empreendimentos e estimulando a circulação de visitantes por diferentes regiões do estado.