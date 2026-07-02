Boraceia - Sábado (4) será um dia especial para os estudantes de Boraceia (41 quilômetros de Bauru). A partir das 10h, o Centro de Eventos “Luís Carlos Piton”, o Barretinho, recebe o Festival Estudantil – Prêmio Meu Filho, Minha Vida, em uma grande celebração de encerramento do primeiro semestre letivo. Além de atrações culturais e esportivas, será oferecido um almoço com churrasco.

O evento reunirá alunos das redes municipal, estadual, do curso técnico da Etec e também universitários. O estudante poderá estar acompanhado pelo pai, ou pela mãe ou por um responsável (um acompanhante por família).

A programação contará com diversas atrações, música, atividades esportivas e culturais e brinquedos para garantir a diversão dos participantes. Também será servido almoço especial, com churrasco, arroz, vinagrete e sobremesa, e entregue o certificado do Programa “Meu Filho, Minha Vida” para os pais que acompanham de perto o dia a dia estudantil do seu filho.