Criado em 2023, o projeto inclusivo Somos Vôlei Bauru fecha o primeiro semestre de 2026 com invencibilidade e liderança nas duas competições da melhor idade em andamento. Até agora, são 28 vitórias em 28 jogos oficiais com diferentes formações femininas divididas por faixa etária: 45+, 58+, 65+ e 68+.

Os torneios em disputa são a Liga de Bauru (organizada pela Associação dos Árbitros de Bauru e Região) e o polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).

“Esse desempenho indica que nosso planejamento está no caminho certo”, avalia o técnico Carlos Lenta. “Mas não podemos achar que não temos mais o que aprender e desenvolver. Muito pelo contrário. A boa estatística deve servir de motivação, não de acomodação".

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