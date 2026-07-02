Criado em 2023, o projeto inclusivo Somos Vôlei Bauru fecha o primeiro semestre de 2026 com invencibilidade e liderança nas duas competições da melhor idade em andamento. Até agora, são 28 vitórias em 28 jogos oficiais com diferentes formações femininas divididas por faixa etária: 45+, 58+, 65+ e 68+.
Os torneios em disputa são a Liga de Bauru (organizada pela Associação dos Árbitros de Bauru e Região) e o polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).
“Esse desempenho indica que nosso planejamento está no caminho certo”, avalia o técnico Carlos Lenta. “Mas não podemos achar que não temos mais o que aprender e desenvolver. Muito pelo contrário. A boa estatística deve servir de motivação, não de acomodação".
Agenda e apoio
O próximo compromisso será no dia 18 de julho, pela Superliga, com os elencos 45+, 58+ e 68+, em Bauru.
Para manter suas atividades, que incluem escolinha gratuita, o Somos Vôlei Bauru conta com patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel. Idealização: Associação Garra de Tigre. Mais informações: (14) 98122-2021 ou (14) 99145-0691.