Bariri - Um homem de 57 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (2), em uma funilaria clandestina em Bariri (56 quilômetros de Bauru), durante uma ação conjunta, com um carro furtado em Campinas que estava com as placas trocadas e os sinais identificadores adulterados.

Após receber denúncia de que havia um veículo "dublê" na oficina, no Jardim Pavão, equipe da Polícia Militar (PM) foi até o endereço, juntamente com policiais civis, e encontrou um HB20 preto, com placas e etiquetas falsas, além dos chassis raspados e adulterados com nova numeração.

O proprietário do estabelecimento foi conduzido à Delegacia de Bariri e autuado em flagrante por recepção e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele permaneceu à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia. O carro foi apreendido e seguirá para perícia.