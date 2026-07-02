A Emdurb informa que, em cumprimento à determinação da administração municipal, iniciou nesta quinta-feira (2) a revogação da ampliação do estacionamento rotativo implantada recentemente em novos trechos da cidade. A decisão revoga exclusivamente a ampliação realizada. Os trechos que já integravam o sistema de estacionamento rotativo antes dessa expansão permanecem inalterados, com cobrança e fiscalização normalmente.

Com a decisão, os trechos incorporados ao sistema durante a ampliação deixam de fazer parte do estacionamento rotativo. As equipes da Emdurb iniciarão a retirada das placas de sinalização e solicitarão à empresa contratada a retirada dos parquímetros, a partir desta sexta-feira (3).

Desta forma, somente os locais abrangidos pela ampliação voltarão a não ter cobrança pelo uso das vagas e nem fiscalização do estacionamento rotativo. Nas demais áreas da cidade, onde o sistema já existia anteriormente, a Zona Azul continua funcionando normalmente, sem qualquer alteração.