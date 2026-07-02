A Arena JCNET terá mais uma edição neste domingo, a partir das 15h30, no Parque Vitória Régia, em Bauru. O evento, promovido pelo Jornal da Cidade e JCNET, com parceiros e apoiadores, reunirá torcedores para acompanhar a partida entre Brasil e Noruega, válida pela Copa do Mundo.

De acordo com Vinicius Pereira, gerente Comercial, Marketing e Audiovisual do Jornal da Cidade e JCNET, a expectativa é reunir novamente famílias, amigos e torcedores em um ambiente preparado para acompanhar a Seleção Brasileira, além de oferecer opções de entretenimento e convivência ao público.

A última edição da Arena JCNET, realizada na segunda-feira, reuniu cerca de 6 mil pessoas no Parque Vitória Régia e imediações. O evento contou com atrações culturais, apresentações musicais, ativações de patrocinadores, praça de alimentação e a transmissão da partida da Seleção Brasileira em telão.