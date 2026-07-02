A Arena JCNET terá mais uma edição neste domingo, a partir das 15h30, no Parque Vitória Régia, em Bauru. O evento, promovido pelo Jornal da Cidade e JCNET, com parceiros e apoiadores, reunirá torcedores para acompanhar a partida entre Brasil e Noruega, válida pela Copa do Mundo.
De acordo com Vinicius Pereira, gerente Comercial, Marketing e Audiovisual do Jornal da Cidade e JCNET, a expectativa é reunir novamente famílias, amigos e torcedores em um ambiente preparado para acompanhar a Seleção Brasileira, além de oferecer opções de entretenimento e convivência ao público.
A última edição da Arena JCNET, realizada na segunda-feira, reuniu cerca de 6 mil pessoas no Parque Vitória Régia e imediações. O evento contou com atrações culturais, apresentações musicais, ativações de patrocinadores, praça de alimentação e a transmissão da partida da Seleção Brasileira em telão.
Neste domingo, a programação contará novamente com praça de alimentação, ativações de marcas e diversas atrações para o público. Entre elas, a apresentação de Silvio Leo Santos e Regina Monari, que comandarão a interação com os torcedores durante toda a programação. As demais atrações serão divulgadas pelas redes sociais do JCNET.
Além do entretenimento, a Arena JCNET também terá um ponto de arrecadação de roupas e agasalhos em apoio ao projeto Solidariedade Não Tem Estação, campanha destinada a atender pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno. O espaço contará com uma caixa de coleta para que o público possa contribuir com doações de roupas, agasalhos e cobertores em bom estado. A organização será responsável pela divulgação da campanha, instalação do ponto de arrecadação e destinação das doações.
Com a iniciativa, o evento busca unir esporte e solidariedade, incentivando o público a colaborar com quem mais precisa. A proposta é transformar a mobilização da torcida em uma corrente de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.
Uma das novidades desta edição será a Arena After, realizada em parceria com a House Club, localizada na Avenida Nações Unidas, 20-10, na Vila Nova Cidade Universitária. Após o encerramento da Arena JCNET, o público poderá participar da programação especial preparada pela casa.
Esta será a última edição da Arena JCNET antes da final da Copa do Mundo. Caso o Brasil confirme a classificação para a decisão, o projeto retornará para uma edição especial dedicada à transmissão da grande final.
A entrada é gratuita e a organização convida o público a levar um agasalho ou uma peça de roupa em bom estado para contribuir com a campanha.