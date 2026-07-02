02 de julho de 2026
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EM LENÇÓIS PAULISTA

Polícia Civil apreende armas usadas por homem para intimidar a ex

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Revólver, pistola, espingarda e munições apreendidos pela Polícia Civil
Revólver, pistola, espingarda e munições apreendidos pela Polícia Civil

Lençóis Paulista - A Polícia Civil de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) apreendeu, nesta quarta-feira (1), três armas de fogo que teriam sido usadas por um homem para ameaçar a ex-companheira, por meio de fotos enviadas por aplicativos.

A vítima, de 40 anos, havia registrado boletim de ocorrência (BO) contra o ex-marido em junho, narrando uma série de agressões, ameaças, intimidações e episódios de violência psicológica.

Durante os 23 anos de relacionamento, de acordo com o relato dela, o suspeito teria lhe agredido diversas vezes, inclusive quando estava grávida, com socos e chutes na cabeça e nas costas.

A mulher contou que suportava a violência por dependência emocional e financeira, que quase não saía de casa e que era impedida de participar de confraternizações com colegas da faculdade.

Recentemente, o homem teria enviado fotos de armas de fogo para intimidar a vítima, o que resultou no cumprimento de mandado de busca na casa dele e na apreensão de um revólver, uma pistola e uma espingarda, além de munições. O caso segue sob investigação.

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