Lençóis Paulista - A Polícia Civil de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) apreendeu, nesta quarta-feira (1), três armas de fogo que teriam sido usadas por um homem para ameaçar a ex-companheira, por meio de fotos enviadas por aplicativos.

A vítima, de 40 anos, havia registrado boletim de ocorrência (BO) contra o ex-marido em junho, narrando uma série de agressões, ameaças, intimidações e episódios de violência psicológica.

Durante os 23 anos de relacionamento, de acordo com o relato dela, o suspeito teria lhe agredido diversas vezes, inclusive quando estava grávida, com socos e chutes na cabeça e nas costas.