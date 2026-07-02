02 de julho de 2026
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AÇÃO CONJUNTA

Operação interdita dois desmanches por irregularidades em Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipes de fiscalização interditaram dois estabelecimentos durante a Operação Desmanche em Bauru
Equipes de fiscalização interditaram dois estabelecimentos durante a Operação Desmanche em Bauru

Dois estabelecimentos foram interditados, na manhã desta quinta-feira (2), em Bauru, durante a Operação Desmanche, ação conjunta que fiscalizou locais suspeitos de irregularidades na desmontagem e comercialização de peças automotivas.

A operação contou com a participação da Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Detran-SP, Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e servidores da fiscalização municipal e teve como objetivo verificar a regularidade dos estabelecimentos, credenciamento junto ao Detran, documentação dos veículos e rastreabilidade dos materiais encontrados

As equipes vistoriaram dois pontos localizados nos bairros Parque Santa Edwiges e Jardim Prudência. Durante a ação, seis pessoas foram identificadas e foram vistoriados cinco veículos inteiros, 20 automóveis desmontados ou semidesmontados, seis carcaças e cerca de 126 peças automotivas.

Nos dois locais, os agentes constataram irregularidades administrativas, como ausência de credenciamento junto ao Detran, falta de documentação obrigatória, veículos sem laudo e indícios de desmontagem irregular. Também foram identificadas infrações ambientais em um dos estabelecimentos.

Diante das irregularidades, os dois locais foram notificados e interditados pelos órgãos competentes. Segundo a PM, não houve apreensão de veículos ou materiais, permanecendo as providências no campo administrativo.

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