Dois estabelecimentos foram interditados, na manhã desta quinta-feira (2), em Bauru, durante a Operação Desmanche, ação conjunta que fiscalizou locais suspeitos de irregularidades na desmontagem e comercialização de peças automotivas.

A operação contou com a participação da Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Detran-SP, Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e servidores da fiscalização municipal e teve como objetivo verificar a regularidade dos estabelecimentos, credenciamento junto ao Detran, documentação dos veículos e rastreabilidade dos materiais encontrados

As equipes vistoriaram dois pontos localizados nos bairros Parque Santa Edwiges e Jardim Prudência. Durante a ação, seis pessoas foram identificadas e foram vistoriados cinco veículos inteiros, 20 automóveis desmontados ou semidesmontados, seis carcaças e cerca de 126 peças automotivas.