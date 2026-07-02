Produtores rurais, técnicos e profissionais ligados ao agronegócio terão a oportunidade de conhecer novas tecnologias, práticas sustentáveis e alternativas para aumentar a produtividade durante o Dia de Campo Fruticultura. O evento será realizado nesta sexta-feira (3), das 8h às 17h30, no Acampamento Tibiriçá, no distrito de Tibiriçá, em Bauru. A participação é gratuita, destinada a maiores de 18 anos, e as vagas são limitadas.

Realizado pelo Sebrae-SP em parceria com a Faesp, Senar, Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sagra), Sindicato Rural de Bauru, Credicitrus, Unesp, Irriga Bauru, CATI, Jaguacy, XFLY e RAN, o encontro reunirá especialistas para apresentar soluções voltadas ao fortalecimento da fruticultura, com foco em inovação, sustentabilidade, turismo rural e acesso a crédito.

Ao longo do dia, os participantes acompanharão palestras e demonstrações práticas sobre diferentes culturas frutíferas e tecnologias aplicadas ao campo. Entre os temas abordados estão a produção de maracujá, banana e avocado, Cadastro Ambiental Rural (CAR), Plano Safra, crédito rural, programas de aquisição de alimentos (PAA) e alimentação escolar (PNAE), métodos de irrigação, controle biológico e utilização de drones para aplicação de insumos.