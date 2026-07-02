Produtores rurais, técnicos e profissionais ligados ao agronegócio terão a oportunidade de conhecer novas tecnologias, práticas sustentáveis e alternativas para aumentar a produtividade durante o Dia de Campo Fruticultura. O evento será realizado nesta sexta-feira (3), das 8h às 17h30, no Acampamento Tibiriçá, no distrito de Tibiriçá, em Bauru. A participação é gratuita, destinada a maiores de 18 anos, e as vagas são limitadas.
Realizado pelo Sebrae-SP em parceria com a Faesp, Senar, Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sagra), Sindicato Rural de Bauru, Credicitrus, Unesp, Irriga Bauru, CATI, Jaguacy, XFLY e RAN, o encontro reunirá especialistas para apresentar soluções voltadas ao fortalecimento da fruticultura, com foco em inovação, sustentabilidade, turismo rural e acesso a crédito.
Ao longo do dia, os participantes acompanharão palestras e demonstrações práticas sobre diferentes culturas frutíferas e tecnologias aplicadas ao campo. Entre os temas abordados estão a produção de maracujá, banana e avocado, Cadastro Ambiental Rural (CAR), Plano Safra, crédito rural, programas de aquisição de alimentos (PAA) e alimentação escolar (PNAE), métodos de irrigação, controle biológico e utilização de drones para aplicação de insumos.
Além das apresentações, o evento contará com um circuito técnico em campo, dividido em quatro estações, permitindo aos participantes conhecer na prática sistemas de irrigação, controle biológico, uso de drones na agricultura e uma visita técnica à Jaguacy Avocados, referência na produção de avocado. Também serão apresentadas experiências de turismo rural desenvolvidas no Acampamento Tibiriçá.
Os participantes terão direito a café da manhã e almoço gratuitos. O Acampamento Tibiriçá está localizado na estrada de acesso ao distrito de Tibiriçá, no km 4,5, à esquerda. Após o acesso, é necessário seguir por aproximadamente dois quilômetros de estrada de terra até o local, que estará devidamente sinalizado. As inscrições são gratuitas e as inscrições podem ser realizadas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/vXYZaCrnD8
Programação
08h – Recepção e credenciamento
• Recepção dos participantes;
• Café de boas-vindas;
• Entrega de materiais e brindes.
08h45 – Abertura oficial
• Apresentação dos parceiros;
• Boas-vindas aos participantes;
• Objetivos do Dia de Campo.
09h – Linhas de Crédito Rural e Plano Safra – Credicitrus
• Crédito para custeio e investimento;
• Planejamento financeiro da propriedade;
• Oportunidades para produtores.
09h20 – Cultura do Maracujá – Unesp
• Tecnologias e pesquisas aplicadas ao campo;
• Relato de produtor sobre produção e comercialização.
09h50 – Cultura da Banana – CATI
• Tecnologias e pesquisas;
• Experiência de produtor rural.
10h20 – Cultura do Avocado – Jaguacy
10h40 – PAA e PNAE – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
• Programas de aquisição de alimentos e alimentação escolar;
• Depoimento de produtor participante.
11h – Cadastro Ambiental Rural (CAR) – CATI
11h15 – Métodos de Irrigação – Irriga Bauru
11h25 – Controle Biológico – Biocontrol
11h35 – Drones para aplicação de biológicos – XFLY Tech
11h45 – Demonstração de drones – Coopercitrus
11h55 – Orientações para as atividades da tarde
12h10 – Almoço
Estações Técnicas de Campo
13h10 – Início das atividades, com divisão dos participantes em quatro grupos:
• Grupo 1: Visita técnica à Jaguacy Avocados;
• Grupo 2: Métodos de Irrigação – Irriga Bauru;
• Grupo 3: Drones para dispersão de biológicos – XFLY Tech e Coopercitrus;
• Grupo 4: Controle Biológico – Biocontrol.
14h10 – Saída do Grupo 2 para visita à Jaguacy.
14h30 – Segunda rodada das estações técnicas.
14h50 – Saída do Grupo 3 para visita à Jaguacy.
15h10 – Terceira rodada das estações técnicas.
15h50 – Saída do Grupo 4 para visita à Jaguacy.
16h10 – Quarta rodada das estações técnicas.