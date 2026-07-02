A trajetória de sucesso construída dentro das quadras agora ganha as páginas de um livro. A atleta, professora e entusiasta do pickleball Márcia Cury lança, neste sábado (4), às 10h, sua primeira obra, Momento Pickleball, com uma abordagem inédita no Brasil. Através do Pickleball traz conceitos da neurociência e da analise comportamental. Em um evento aberto ao público na Livraria Jalovi Altos, em Bauru. O Bauru Tênis Clube (BTC) convida associados, alunos, amigos e admiradores do esporte para prestigiar o encontro com a autora.

Na divulgação do lançamento, Márcia resume o significado da obra em uma frase que traduz sua experiência pessoal: "Vivi esse livro antes de escrevê-lo. Agora posso dividi-lo com vocês, associados, alunos e amigos." Reconhecida por sua atuação nas quadras e pela contribuição para o desenvolvimento do pickleball, a autora agora compartilha suas vivências em um livro que reúne experiências acumuladas ao longo dos anos, buscando inspirar atletas, praticantes, professores e pessoas interessadas no potencial transformador do esporte.

O evento de lançamento será realizado na Livraria Jalovi, localizada na rua Antônio Alves, 22-75, Altos da Cidade, em Bauru.