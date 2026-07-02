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LANÇAMENTO SÁBADO

Márcia Cury lança primeiro livro sobre pickleball em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Obra inédita no Brasil será lançada em manhã de autógrafos neste sábado (4), às 10h, na Livraria Jalovi Altos
Obra inédita no Brasil será lançada em manhã de autógrafos neste sábado (4), às 10h, na Livraria Jalovi Altos

A trajetória de sucesso construída dentro das quadras agora ganha as páginas de um livro. A atleta, professora e entusiasta do pickleball Márcia Cury lança, neste sábado (4), às 10h, sua primeira obra, Momento Pickleball, com uma abordagem inédita no Brasil. Através do Pickleball traz conceitos da neurociência e da analise comportamental. Em um evento aberto ao público na Livraria Jalovi Altos, em Bauru. O Bauru Tênis Clube (BTC) convida associados, alunos, amigos e admiradores do esporte para prestigiar o encontro com a autora.

Na divulgação do lançamento, Márcia resume o significado da obra em uma frase que traduz sua experiência pessoal: "Vivi esse livro antes de escrevê-lo. Agora posso dividi-lo com vocês, associados, alunos e amigos." Reconhecida por sua atuação nas quadras e pela contribuição para o desenvolvimento do pickleball, a autora agora compartilha suas vivências em um livro que reúne experiências acumuladas ao longo dos anos, buscando inspirar atletas, praticantes, professores e pessoas interessadas no potencial transformador do esporte.

O evento de lançamento será realizado na Livraria Jalovi, localizada na rua Antônio Alves, 22-75, Altos da Cidade, em Bauru.

Capa do livro
Capa do livro "Momento Pickleball"

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