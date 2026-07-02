02 de julho de 2026
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PIRAJUÍ

Criminosos invadem pátio e furtam bicicletas elétricas na região

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JCNET
O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial de Bauru
O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial de Bauru

Homens invadiram um estabelecimento comercial, na madrugada desta quinta-feira (2), e furtaram quatro bicicletas elétricas na rua das Cabreúvas, no bairro Nova Pirajuí, em Pirajuí (a 58 quilômetros de Bauru). O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial 24 horas de Bauru.

De acordo com o histórico policial, a Polícia Militar  foi acionada pelo proprietário, que percebeu a presença de suspeitos dentro do local por meio das câmeras de monitoramento. Quando a equipe chegou ao endereço, os criminosos já haviam fugido e levado os veículos.

Durante vistoria nas proximidades, os policiais localizaram duas bicicletas elétricas abandonadas perto de uma cerca que dá acesso a uma fazenda. Também foi constatado que parte da concertina de segurança do estabelecimento estava danificada, indicando o possível ponto utilizado para a invasão. De acordo com as informações iniciais, dois suspeitos teriam participado da ação criminosa.

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