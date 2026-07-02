A Show FM 102,7 lançou oficialmente nesta terça (30) o projeto "Palco da Show", que contou com a apresentação do cantor Vitor Kley. A iniciativa busca aproximar grandes artistas de seus ouvintes por meio de apresentações exclusivas, em um ambiente intimista e com transmissão ao vivo para toda a rede da emissora.

Conhecido por sucessos como "O Sol", "Morena" e "Adrenalizou", o artista protagonizou uma apresentação especial, reunindo música, interação e proximidade com o público.

A experiência foi exclusiva para apenas 30 ouvintes, que foram sorteados pela emissora, além de convidados especiais da rádio. O objetivo do projeto é proporcionar um encontro diferenciado entre artista e fãs, permitindo uma conexão mais próxima do que a encontrada nos grandes shows. VEJA AS FOTOS DO EVENTO ABAIXO: