Mais de 6 mil pessoas transformaram a tarde desta segunda-feira (29) em um espetáculo de emoção na Arena JCNET. O Parque Vitória Régia ficou pequeno diante da energia da torcida, que vibrou, sofreu e comemorou cada lance ao lado da nossa Seleção Brasileira.

Foi uma tarde de muita paixão pelo futebol, reencontros, famílias reunidas e uma torcida que mostrou, mais uma vez, a força de Bauru, tornando o espaço uma verdadeira arquibancada pintada de verde e amarelo. A Arena JCNET é feita para a cidade, com a cidade.

A programação contou com DJ Pabllo Victor, brincadeiras, sorteios e ações promocionais dos patrocinadores.