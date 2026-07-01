O Grupo Santa inaugurou, nesta terça (30), o Hospital Santa Lucia, sua mais nova unidade de saúde, trazendo um modelo focado na jornada assistencial completa e humanizada, corpo clínico renomado e eixos integrados de cuidado para mais de 70 municípios. Recém-construído e planejado sob rigorosos padrões de engenharia e segurança hospitalar, o hospital foi planejado do zero, permitindo integrar tecnologia, fluxos modernos, eficiência operacional e experiência do paciente.

A cerimônia de inauguração ocorreu no próprio Hospital Santa Lúcia, que fica localizado na Rua André Bonachela, 3-45, na Vila Aviação, e os principais diferencias do ambiente hospitalar foram apresentados ao longo do evento. Entre os destaques, a sala híbrida chamou a atenção do público presente, integrando um centro cirúrgico de alta performance a sistemas de imagem de alta precisão. Essa estrutura possibilita a realização de procedimentos minimamente invasivos com conversão imediata nas especialidades de cardiologia, neurologia e cirurgia vascular, contribuindo para a redução no tempo de internação e recuperação mais rápida do paciente.

A unidade oferece pronto-atendimento 24h, centro cirúrgico de alta complexidade e maternidade. O complexo assistencial conta com mais de 170 leitos (incluindo internação e UTIs adulto, pediátrica e neonatal), 10 salas cirúrgicas de alta performance, ambulatórios integrados com centro de diagnóstico por imagem e consultórios de especialidades, além de uma maternidade de alto padrão com suítes exclusivas para partos humanizados e salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto). VEJA AS FOTOS ABAIXO: