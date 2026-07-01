Uma liminar concedida pela Justiça determinou que o Hospital e Maternidade São José mantenha o atendimento à população de Barra Bonita após a instituição anunciar que iria fechar as portas da urgência e emergência, por divergências nas negociações do convênio com a Prefeitura. Segundo o prefeito Manoel Fabiano Ferreira Filho (PL), a decisão judicial garante o funcionamento da unidade por pelo menos 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 30 mil em caso de descumprimento.

O impasse teve início após o hospital informar que poderia suspender os atendimentos em razão da falta de um acordo sobre os valores do novo contrato com o município. Em coletiva realizada nesta quarta-feira (1º), o prefeito afirmou que a administração foi surpreendida pela decisão da entidade de não assinar a renovação do convênio, cuja negociação, segundo ele, vinha sendo conduzida havia mais de um mês.

"Nós começamos esse processo de renovação com bastante antecedência. Estava tudo caminhando normalmente, mas, na última reunião, fomos informados de que o hospital não assinaria o contrato porque queria um aumento significativo no valor do repasse. Em seguida, disseram que iriam fechar o pronto-socorro. Foi uma surpresa para nós", declarou.