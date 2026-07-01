A Câmara Municipal de Bauru concluiu, nesta terça-feira (30), a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, mas deixou para um momento posterior a apreciação de um dos projetos mais polêmicos do primeiro semestre legislativo: a proposta de reforma administrativa da Prefeitura, que promove adequações no novo organograma do Executivo.

Enquanto a LDO foi aprovada em primeira e segunda discussões, em sessões ordinária e extraordinária realizadas excepcionalmente na terça-feira, o Projeto de Lei do organograma encaminhado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) foi retirado da pauta após pedido de prazo regimental feito pelo vereador Junior Lokadora (Podemos), integrante da Comissão de Saúde e Previdência.

O parlamentar informou que encaminhará novos questionamentos ao Poder Executivo sobre o conteúdo da proposta. Pelo Regimento Interno da Câmara, a solicitação suspende automaticamente a tramitação do projeto até que a Prefeitura responda aos esclarecimentos solicitados. A matéria busca adequar jurídica e administrativamente a Lei Municipal nº 7.913/2025, que instituiu a nova organização administrativa da Prefeitura, em atendimento a apontamentos decorrentes de decisões judiciais envolvendo a estrutura de cargos comissionados do município.