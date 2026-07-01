A Prefeitura de Agudos conquistou mais um marco histórico para a cidade. A partir desta terça-feira (30) os cidadãos e empreendedores de Agudos contam com um ponto de atendimento presencial da Receita Federal, fruto de um convênio de cooperação entre a Prefeitura Municipal e a Receita Federal do Brasil.
O novo Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV) funcionará na rua Sete de Setembro, nº 188, no Centro, e atenderá tanto pessoas físicas quanto microempreendedores. No local, um servidor municipal capacitado avaliará as solicitações, prestará orientações e, quando necessário, encaminhará os documentos por processo digital para análise das equipes da Receita Federal.
A cerimônia de lançamento contou com a presença do Prefeito Rafael Lima, dos representantes Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru, a delegadaMarina Aiello Sartor e o Delegado Adjunto, Paulo Sérgio Farini, além do presidente da Câmara, Joster Melo, dos vereadores Rubens Soares de Oliveira, o Borebi e Luciano Durães, secretários municipais e servidores públicos.
Em sua fala durante o evento, o prefeito Rafael Lima destacou a relevância do serviço para a população: "Este é um momento histórico para Agudos. Estamos aproximando a Receita Federal da nossa população, garantindo mais comodidade, agilidade e eficiência. Os cidadãos e empreendedores da nossa cidade não precisarão mais se deslocar para outras cidades para resolver questões fundamentais como regularização cadastral e orientações outra situações. É mais um passo importante para o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos agudenses."
O PAV oferecerá serviços essenciais como inscrição, alteração e regularização de CPF, emissão de comprovantes de situação cadastral, consulta de pendências fiscais, emissão de Darf ou GPS, além de suporte para serviços digitais da Receita Federal. A iniciativa visa promover a inclusão de cidadãos com dificuldade de acesso à internet ou que residem longe de unidades presenciais da Receita Federal, reduzindo a necessidade de deslocamentos e simplificando o relacionamento com o fisco federal.