A Prefeitura de Agudos conquistou mais um marco histórico para a cidade. A partir desta terça-feira (30) os cidadãos e empreendedores de Agudos contam com um ponto de atendimento presencial da Receita Federal, fruto de um convênio de cooperação entre a Prefeitura Municipal e a Receita Federal do Brasil.

O novo Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV) funcionará na rua Sete de Setembro, nº 188, no Centro, e atenderá tanto pessoas físicas quanto microempreendedores. No local, um servidor municipal capacitado avaliará as solicitações, prestará orientações e, quando necessário, encaminhará os documentos por processo digital para análise das equipes da Receita Federal.

A cerimônia de lançamento contou com a presença do Prefeito Rafael Lima, dos representantes Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru, a delegadaMarina Aiello Sartor e o Delegado Adjunto, Paulo Sérgio Farini, além do presidente da Câmara, Joster Melo, dos vereadores Rubens Soares de Oliveira, o Borebi e Luciano Durães, secretários municipais e servidores públicos.