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Noroeste promove Caça às Figurinhas da Copa do Mundo no Alfredão

Por Gabriel Almeida Anunciato | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora
O evento teve entrada gratuita e espaço especialmente dedicado à troca de figurinhas entre torcedores
O evento teve entrada gratuita e espaço especialmente dedicado à troca de figurinhas entre torcedores

O Esporte Clube Noroeste realizou, na manhã de sábado (27), uma Caça às Figurinhas da Copa do Mundo 2026 no Estádio Alfredo de Castilho, reunindo colecionadores de diferentes idades que estão na saga para completar o álbum que contém as seleções e respectivos jogadores do maior campeonato de futebol do mundo.

O evento teve entrada gratuita e espaço especialmente dedicado à troca de figurinhas entre torcedores, que também puderam aproveitar a distribuição de brindes, prêmios e vouchers especiais dos patrocinadores do Noroeste.

Com mais de 300 pacotinhos espalhados pelo estádio, a ação rendeu um momento especial às famílias, que puderam se reunir para aproveitar o ambiente do clube e cultivar o amor pelo esporte. VEJA AS FOTOS DO EVENTO ABAIXO:

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