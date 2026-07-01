A EMDURB, por meio da Diretoria de Limpeza Pública, iniciou nesta semana a construção do muro no Cemitério Cristo Rei, localizado na rua Nelson Tosoni Decarlis, 2-91, no Parque Primavera.

A obra atende a uma antiga demanda da EMDURB e também a uma reivindicação dos moradores do entorno do cemitério. Estão sendo instaladas placas de concreto fabricadas em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, enquanto a mão de obra utilizada é da própria EMDURB. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 45 dias.

Ao todo, serão construídos cerca de 400 metros de muro, de forma gradativa, com o objetivo de garantir mais segurança, privacidade e preservação dos jazigos. O fechamento adequado da área também deve dificultar ações de vandalismo e impedir a entrada de animais no local. A construção do muro é uma solicitação antiga da comunidade da região, que há anos pede melhorias na estrutura e maior proteção para o espaço.