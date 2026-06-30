O Departamento de Água e Esgoto (DAE) realiza, durante esta terça-feira (30), uma manutenção emergencial na adutora do poço Lotes Urbanizados, que abastece parte da zona norte de Bauru, localizada na rua Carlos Alóia, quadra 5, na Quinta da Bela Olinda.

A previsão é que o trabalho seja concluído no final da tarde, com o abastecimento sendo realizado de forma intermitente ao longo do dia nos bairros Nobuji Nagasawa, Quinta da Bela Olinda, Jardim Ivone, Vila São Paulo, Pousada da Esperança 1 e 2, Nova Bauru, Vargem Limpa, Distrito Industrial IV, Nova Harmonia, Loteamento Empresarial Bauru, e os residenciais Cidade Alegre, Mirante da Colina e Portal da Colina.

A recomendação do DAE aos moradores é utilizar a água de maneira racional até a completa recuperação do sistema, e reforça que a reservação domiciliar adequada às normas técnicas, com capacidade para no mínimo 24 horas de consumo, é essencial para garantir o abastecimento durante interrupções emergenciais ou programadas.