Um grave acidente registrado na noite desta segunda-feira (29) deixou um motorista gravemente ferido na Rodovia Castelo Branco, em Santa Cruz do Rio Pardo (96 quilômetros de Bauru). A vítima ficou presa às ferragens após a van que conduzia colidir na traseira de uma carreta e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações apuradas, o acidente ocorreu por volta das 20h, quando uma van Iveco, que transportava uma carga de leite, atingiu a traseira de uma carreta Scania que seguia pela rodovia. Com o impacto, a carga de leite vazou na pista, e o condutor ficou preso nas ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate. Após ser retirado das ferragens, o motorista foi socorrido e encaminhado em estado grave ao hospital. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão investigadas pelas autoridades. As informações são do ortal IBTV.