Um grave acidente entre uma motocicleta e um carro, na noite desta segunda-feira (29), em Bauru, deixou o conduto da moto com uma fratura exposta e também resultou na quebra de um semáforo no cruzamento da avenida Cruzeiro do Sul com a rua Galvão de Castro, no Jardim Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações preliminares obtidas pelo JCNET junto à Polícia Militar, a vítima, que conduzia a motocicleta, ainda sem a identidade divulgada, foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Central. O motorista do carro não se feriu. A Emdurb e o Grupo de Operações de Trânsito (GO) foram acionados para realizar a interdição do cruzamento, além do conserto e da reativação do semáforo. O trecho da rua Galvão de Castro permanece interditado nesta terça-feira (30) porque o reparo é complexo.

O boletim de ocorrência do acidente, com detalhes sobre a vítima e o condutor do carro, ainda não havia sido divulgado pelo Plantão Policial da Polícia Civil de Bauru até o momento.