30 de junho de 2026
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TRÂNSITO EM BAURU

Acidente quebra semáforo e deixa motociclista com fratura exposta

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A moto e o carro envolvidos no acidente perto do semáforo caído
A moto e o carro envolvidos no acidente perto do semáforo caído

Um grave acidente entre uma motocicleta e um carro, na noite desta segunda-feira (29), em Bauru, deixou o conduto da moto com uma fratura exposta e também resultou na quebra de um semáforo no cruzamento da avenida Cruzeiro do Sul com a rua Galvão de Castro, no Jardim Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações preliminares obtidas pelo JCNET junto à Polícia Militar, a vítima, que conduzia a motocicleta, ainda sem a identidade divulgada, foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Central. O motorista do carro não se feriu. A Emdurb e o Grupo de Operações de Trânsito (GO) foram acionados para realizar a interdição do cruzamento, além do conserto e da reativação do semáforo. O trecho da rua Galvão de Castro permanece interditado nesta terça-feira (30) porque o reparo é complexo.

O boletim de ocorrência do acidente, com detalhes sobre a vítima e o condutor do carro, ainda não havia sido divulgado pelo Plantão Policial da Polícia Civil de Bauru até o momento.

Conserto do semáforo foi iniciado nesta manhã de terça (foto: divulgação)
Conserto do semáforo foi iniciado nesta manhã de terça (foto: divulgação)

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