As tarifas de praças de pedágio localizadas em rodovias da região serão reajustadas em 4,72% a partir da 0h do dia 1 de julho. A atualização dos valores foi homologada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).
Na área de abrangência da Cart, o aumento ocorre em nove praças, duas delas localizadas na região, na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225).
No km 251 mais 900 metros, em Piratininga, o novo valor para automóveis será de R$ 10,70 e, no km 300 mais 930 metros, em Santa Cruz do Rio Pardo, de R$ 10,40.
De acordo com a concessionária, o reajuste anual é previsto no contrato de concessão e tem como referência a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos últimos 12 meses.
"A medida tem como objetivo assegurar as condições necessárias para a manutenção dos serviços operacionais, conservação e modernização da malha rodoviária sob responsabilidade da concessionária", diz.
Nas rodovias administradas pela ViaRondon, o reajuste irá ocorrer em oito praças, três delas na região, na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Avaí, Pirajuí e Promissão, onde os valores serão, respectivamente, R$ 8,90, R$ 8,40 e R$ 10,00.
"A atualização das tarifas garante a continuidade dos investimentos na conservação das rodovias, na ampliação da infraestrutura e na manutenção dos serviços oferecidos aos usuários, contribuindo para viagens mais seguras, confortáveis e eficientes", informa.