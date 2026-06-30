As tarifas de praças de pedágio localizadas em rodovias da região serão reajustadas em 4,72% a partir da 0h do dia 1 de julho. A atualização dos valores foi homologada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Na área de abrangência da Cart, o aumento ocorre em nove praças, duas delas localizadas na região, na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225).

No km 251 mais 900 metros, em Piratininga, o novo valor para automóveis será de R$ 10,70 e, no km 300 mais 930 metros, em Santa Cruz do Rio Pardo, de R$ 10,40.