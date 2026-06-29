29 de junho de 2026
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EM AGUDOS

Homem é preso pela PM após atingir namorado com facada no abdômen

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Malavolta Jr./JC Imagens
Suspeito foi conduzido à delegacia de Agudos, autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, e ficou à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia
Suspeito foi conduzido à delegacia de Agudos, autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, e ficou à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia

Agudos - Um homem de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), no início da manhã desta segunda-feira (29), na Vila Professor Simões, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), suspeito de atingir o companheiro, de 29 anos, com uma facada no abdômen. A vítima foi socorrida em estado grave e seguia internada até a publicação desta reportagem.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), por volta das 9h15, durante patrulhamento pelo bairro, equipe da PM foi acionada por populares que relataram que um homem havia sido esfaqueado pelo companheiro e que o suspeito estava fugindo levando mochilas.

Com base nas vestimentas informadas pelas testemunhas, os policiais conseguiram localizar e deter o autor nas proximidades. Questionado, segundo o BO, ele admitiu que havia desferido um golpe de faca na vítima durante discussão, com intenção de se defender.

Ainda conforme o registro policial, o homem resistiu à prisão, mas foi imobilizado e contido. Conduzido à delegacia de Agudos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, e ficou à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia. A faca usada no crime foi apreendida para perícia.

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