Lençóis Paulista - Uma comerciante de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) é suspeita de usar spray de pimenta para afastar cães que ficavam nas proximidades de sua loja. A Polícia Civil recebeu denúncia e um áudio onde ela supostamente relata a ação e incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Um boletim de ocorrência (BO) de maus-tratos a animais foi registrado e o caso segue sob investigação.

A Seção de Proteção e Saúde Animal de Lençóis Paulista recebeu denúncia sobre o áudio, enviado no grupo de WhatsApp de um condomínio, no último dia 24. Nele, uma mulher, posteriormente identificada como uma comerciante da cidade, revela que utilizava spray de pimenta em cães que permaneciam em frente ao seu comércio e encoraja outras pessoas a fazerem o mesmo.

No dia seguinte, uma publicação em uma página no Facebook foi encaminhada ao Setor de Proteção e Saúde Animal. Na postagem, uma funcionária de um comércio vizinho contou que, ao se aproximar do focinho de um cão comunitário, sentiu uma forte ardência. O animal, segundo a publicação, ficou abatido, chorando, com os olhos irritados e teve que ser medicado.